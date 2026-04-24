Gli Amici del Podismo festeggiano i 50 anni con il Trofeo Città di Maddaloni

L'associazione “Amici del Podismo - Maddaloni” festeggia i 50 anni. Nata nel 1976 da un gruppo di appassionati che decide che correre non sarà solo un gesto atletico, ma uno stile di vita, con figure simbolo come Luca Della Ventura, Clemente Tagliaferro, Michele Pascarella e con Bartolomeo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Buongiorno Amici Podisti....e dopo le 2 storiche gare Cronoscalata Castellaccio e Correre a Castellina M. Arriva domenica 8 novembre.... l'icona del podismo... Benetti Livorno half marathon . Con una super Stralivorno. Sarà uno Spettacolo divertente.vi aspetti facebook