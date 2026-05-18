Appuntamento in biblioteca per celebrare i 50 anni degli Amici del Podismo

In occasione del loro cinquantesimo anniversario, gli “Amici del Podismo Maddaloni” organizzeranno un evento presso la Biblioteca Comunale. La sede, tradizionalmente dedicata alla lettura e allo studio, diventerà il punto di ritrovo per questa celebrazione. La manifestazione intende onorare il percorso dell’associazione sportiva, che da cinque decenni promuove attività legate alla corsa e al movimento nella comunità. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e condividere questa ricorrenza.

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