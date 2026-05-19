La trattativa per la vendita della squadra di calcio locale è attualmente in sospeso, con i rappresentanti che dichiarano di aspettare ancora una chiamata. La situazione ha attirato l’attenzione dei tifosi, che seguono con interesse gli sviluppi. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli o comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La società non ha fornito aggiornamenti recenti, e la trattativa resta in attesa di novità.

La possibile vendita della Maceratese sta tenendo banco tra i tifosi biancorossi. Non c’è nessuna mossa del presidente Alberto Crocioni all’indomani dell’uscita pubblica di Marco Nacciarriti che ha detto chiaro e tondo che l’imprenditore Luciano Campitelli sia tutto sommato ancora interessato a rilevare il club biancorosso. L’imprenditore dolciario abruzzese vuole tornare nel calcio e c’è sempre la possibilità che possa entrare nel Pescara, ma al momento non c’è nessuna novità nel club abruzzese, in altre parole non c’è niente di definito con la società pescarese. E così Nacciarriti, che sta portando avanti la trattativa con la Maceratese per conto di Campitelli, non chiude definitivamente la porta perché l’imprenditore possa rilevare il club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, la trattativa è in stand-by: "Siamo ancora in attesa di una chiamata"

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