Marc Marquez parla della trattativa Ducati 2027 attesa conferma ancora in sospeso

Il pilota spagnolo ha commentato pubblicamente sulla trattativa in corso con Ducati per il 2027, anche se la conferma ufficiale della sua partecipazione non è ancora arrivata. La situazione resta in sospeso e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità o sui tempi della decisione finale. La questione ha suscitato attenzione tra gli osservatori del mondo delle corse motociclistiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il noto pilota spagnolo Marc Marquez sta per compiere un importante passo nella sua carriera motociclistica. Nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale riguardo al suo nuovo contratto con Ducati, che si estenderebbe fino alla stagione 2027, Marquez ha iniziato a rilasciare indizi sulla tempistica di un eventuale annuncio. Con molti piloti in scadenza di contratto entro il 2026, il mercato dei piloti di quest’anno si preannunciava movimentato. Marquez si ritrova nel mezzo di questa frenesia, circondato da speculazioni riguardanti il suo futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marc Marquez parla della trattativa Ducati 2027, attesa conferma ancora in sospeso. Articoli correlati Leggi anche: Tempi sul giro di Michele Pirro con la Ducati 2027 rispetto a Marc Marquez a Jerez Leggi anche: Alex Marquez sicuro della scelta del team MotoGP 2027 dopo il colloquio con Marc Marquez. Marc Marquez Returns for First 2026 Test After Long Injury Layoff Una raccolta di contenuti su Marc Marquez Temi più discussi: Marquez: 'Mi sono ritrovato, ma con questo Diggia non è stato facile'; Marquez: Ritiro? Spero di continuare a lungo, ma avverrà prima dei 40 anni; Marc Marquez vince la Sprint Race del Gp del Brasile, lo spagnolo batte Di Giannantonio. Bezzecchi 4°, Bagnaia 8°; La caduta di Marc Marquez a quasi 200 km/h nelle libere di Austin. Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della DucatiSi apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di prove ... oasport.it Gp Austin, Marquez cade malamente: ansia Ducati, come sta, parla Tardozzi. Libere ad Acosta, Marc 4°, Bagnaia 11°Brutta caduta per Marc Marquez in avvio di prove libere della MotoGP ad Austin, lo spagnolo torna in moto e fa 4° dietro Acosta, Diggia e Martin. Più indietro Bezzecchi e Bagnaia. Le parole di Davide ... sport.virgilio.it Marc Marquez: "La caduta è stata colpa mia, ho dolore a schiena e collo" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #USGP #Marquez #Ducati x.com Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche di Austin davanti ad un super Ogura. Avanzano in Q2 cinque italiani su sei! - facebook.com facebook