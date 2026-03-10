La Maceratese si prepara per una partita importante, dopo aver concluso il mercato e sperando di migliorare la propria posizione in classifica. Finora ha affrontato le squadre più competitive del campionato e ora si trova a dover disputare una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri. La squadra è pronta a scendere in campo in un momento decisivo della stagione.

"Pensavo che adesso la Maceratese potesse occupare una posizione di maggior tranquillità dopo il mercato fatto, ma è anche vero che finora ha affrontato le formazioni più forti". È l’opinione di Maurizio Lauro, allenatore che ha guidato anche Samb, Castelfidardo, Mantova e Alessandria. "Potenzialmente la Maceratese – aggiunge – può raggiungere con questa rosa e con questo calendario una buona posizione, tuttavia sarà determinante la gara di domenica quando i biancorossi riceveranno il Termoli ". I molisani sono nei playout e accusano 3 punti di distacco dalla squadra di Possanzini. "Il Termoli davanti non è affatto male, ha buoni elementi di categoria ed è una squadra fastidiosa, difficile da affrontare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Maceratese attesa da una gara chiave"

Il derby maceratese. Mariotti: "Chiesanuova, è una gara da 6 punti». Il Matelica di Santoni deve risalire la classificaObiettivo sorpasso! Il Chiesanuova ritrova il "Don Guido Bibini" nella 4ª di ritorno ed alle 15 va in scena una partita delicatissima contro il...

Maceratese attesa da un esame: "Ora la Sammaurese è un’altra squadra""La Sammaurese è un’altra squadra rispetto a quella del girone di andata, ora è una formazione solida e con buone individualità".

La Maceratese attesa dal derby al Del Conero. Cuccù: Guai a lasciare campo all’AnconaIl tecnico del Castelfidardo ha sfidato i dorici un mese fa: Loro sono molto abili sulle palle inattive e hanno elementi di valore assoluto ... msn.com

Maceratese, settimana decisiva . C’è il delicato match con TermoliIn palio punti pesantissimi contro un avversario che vuole uscire dai playout. msn.com

