Lutto per la scomparsa del neurologo Stefano Viola | Per decenni punto di riferimento imprescindibile per il reparto
L'ospedale di Vasto è in lutto per la perdita del neurologo Stefano Viola, che ha lavorato per molti anni nel reparto di Neurologia del 'San Pio'. La sua figura è stata considerata un punto di riferimento per il personale medico e i pazienti, grazie alla sua lunga esperienza e dedizione. La notizia della scomparsa ha suscitato grande dolore tra i colleghi e chi ha avuto modo di conoscerlo nel corso della sua carriera.
L'ospedale di Vasto piange la scomparsa del neurologo Stefano Viola, per decenni colonna portante del reparto di Neurologia del 'San Pio'.Laureatosi all'università d'Annunzio nel 1987, autore di diverse ricerche scientifiche, dirigente medico della Uosd di neurologia e soprattutto medico stimato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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