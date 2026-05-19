Lutto per la scomparsa del neurologo Stefano Viola | Per decenni punto di riferimento imprescindibile per il reparto

L'ospedale di Vasto è in lutto per la perdita del neurologo Stefano Viola, che ha lavorato per molti anni nel reparto di Neurologia del 'San Pio'. La sua figura è stata considerata un punto di riferimento per il personale medico e i pazienti, grazie alla sua lunga esperienza e dedizione. La notizia della scomparsa ha suscitato grande dolore tra i colleghi e chi ha avuto modo di conoscerlo nel corso della sua carriera.

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