Faenza piange la scomparsa di Alessandro Montevecchi il Comune | La città perde un punto di riferimento

Faenza si congeda da Alessandro Montevecchi, scomparso all’età di 89 anni. La sua morte è stata annunciata dal Comune, che lo ha definito un punto di riferimento per la città. Montevecchi era conosciuto come una figura di spicco nel panorama culturale e civile locale, e la notizia ha suscitato dolore tra i residenti. La città si prepara a ricordarlo con un momento di commozione pubblica.

La comunità di Faenza piange la scomparsa di Alessandro Montevecchi, figura di spicco della vita culturale e civile faentina, spentosi ieri, lunedì, all’età di 89 anni. Intellettuale, critico letterario e saggista, Montevecchi ha saputo coniugare per decenni l’alto profilo accademico con un.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Martusciello e Ferrante (FI): “Cordoglio per scomparsa Carmine Albero, comunità perde punto di riferimento”Incidente sul lavoro a Sarno, Forza Italia piange la scomparsa di Carmine Albero: fondò il movimento giovanile del partito in città Piccioni sul... La Lega piange Paolo Roggero: "Era il nostro punto di riferimento"La Lega piange Paolo Roggero, ingegnere ed imprenditore nel settore alimentare e da anni impegnato in politica per il Carroccio.