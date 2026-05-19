Lusso e Sales le nuove traiettorie di carriera nella filiera Made in Italy secondo Grafton

L'industria del lusso in Italia sta attraversando un periodo di trasformazione, che coinvolge in modo particolare il settore delle vendite. Le nuove tendenze nel mercato e le strategie adottate dalle aziende stanno portando a una ridefinizione delle competenze richieste e delle opportunità di lavoro. Questa evoluzione si concentra soprattutto nel campo delle vendite, dove si registrano cambiamenti significativi nelle modalità di approccio e nelle figure professionali coinvolte. La situazione attuale offre nuovi percorsi di crescita e specializzazione per i professionisti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’evoluzione della filiera del lusso in Italia sta ridefinendo il ruolo dei professionisti e le opportunità di carriera soprattutto nel Sales, ambito in cui il cambiamento si manifesta con maggiore evidenza. A fotografarlo è Grafton, brand globale di Gi Group Holding specializzato in Professional Recruitment, che osserva una trasformazione significativa sia nelle competenze richieste dalle aziende – in particolare nelle realtà piccole e sartoriali del Made in Italy – sia nelle aspettative delle nuove generazioni. Nel lusso contemporaneo, infatti, la funzione Sales non coincide più con la sola gestione della negoziazione con il cliente, il professionista commerciale oggi deve conoscere la filiera, comprendere i processi produttivi, saper raccontare l’origine dei materiali e tradurre la complessità industriale in valore percepito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lusso e Sales, le nuove traiettorie di carriera nella filiera Made in Italy secondo Grafton ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11. I distretti del design eccellenza del Made in Italy con le Pmi a “filiera corta”A differenza di altri Paesi europei, dove la produzione si concentra in grandi e isolati centri industriali, il sistema italiano si sviluppa come una... Oggi l'AI di FM Sales Agency ha messo in atto strategie vincenti nel settore del lusso e del design. 18 nuovi prospect profilati e un outreach ratio del 94%: tutto senza un tocco umano. Scopri il potere dell'innovazione, guarda il report! #AIAgent #SalesAut x.com Noleggio di auto di lusso, ma è una truffa: le vetture non esistono. Sequestrati 530mila euro ai due responsabiliHanno messo in piedi una società di noleggio di automobili di lusso. Ma non esistevano né l'azienda né tantomeno le costose vetture. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di ... fanpage.it Vendeva auto di lusso ed evadeva le tasse da 25 anni: sequestro di beni per 7,7 milioni di euroDopo un’indagine condotta congiuntamente dalle Fiamme Gialle di Bologna e Parma, un commerciante di auto di lusso di Parma è stato accusato di evasione fiscale e riciclaggio. L’uomo, attivo nel ... motorionline.com