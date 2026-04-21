In Italia, il sistema del design e della produzione si distingue per una rete diffusa di piccole e medie imprese che collaborano tra loro, creando un sistema di filiera corta. Questa differenza rispetto ad altri Paesi europei, dove la produzione si concentra in grandi centri industriali isolati, caratterizza la struttura del Made in Italy, che si sviluppa attraverso distretti locali specializzati. La collaborazione tra queste realtà consente di mantenere un modello produttivo articolato e radicato sul territorio.

A differenza di altri Paesi europei, dove la produzione si concentra in grandi e isolati centri industriali, il sistema italiano si sviluppa come una rete articolata di realtà locali, spesso di piccole e medie dimensioni, che lavorano in sinergia. È proprio questa struttura “a costellazione” a rappresentare uno dei principali punti di forza del Made in Italy, capace di unire tradizione artigianale, innovazione e qualità. I numeri confermano questa solidità: secondo l’analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo, nel 2025 il comparto del mobile e del design ha raggiunto un fatturato di 26,7 miliardi di euro, posizionando l’Italia al primo posto in Europa davanti alla Germania.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I distretti del design eccellenza del Made in Italy con le Pmi a “filiera corta”

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