In scooter con 11 kg di cocaina nello zaino | la fuga la caduta sulle scale e l' inutile nascondiglio

Durante un inseguimento, un uomo in scooter non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è scappato con uno zaino contenente 11,68 chili di cocaina. Durante la fuga, ha perso il controllo e è caduto sulle scale di un edificio vicino. Dopo l’incidente, ha tentato di nascondersi, ma è stato comunque individuato e arrestato. L’intero episodio si è svolto in poche ore, con l’intervento immediato delle forze dell’ordine per fermare il veicolo e recuperare la droga.

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