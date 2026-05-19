In scooter con 11 kg di cocaina nello zaino | la fuga la caduta sulle scale e l' inutile nascondiglio
Durante un inseguimento, un uomo in scooter non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è scappato con uno zaino contenente 11,68 chili di cocaina. Durante la fuga, ha perso il controllo e è caduto sulle scale di un edificio vicino. Dopo l’incidente, ha tentato di nascondersi, ma è stato comunque individuato e arrestato. L’intero episodio si è svolto in poche ore, con l’intervento immediato delle forze dell’ordine per fermare il veicolo e recuperare la droga.
Non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è scappato in scooter, con uno zaino in cui erano nascosti 11,68 chili di cocaina. È successo a Torre Annunziata, dove i militari della compagnia locale hanno arrestato un 35enne casertano già noto alle forze dell'ordine.I carabinieri erano impegnati in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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