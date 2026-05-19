Luna Jordan morta a 24 anni la giovane attrice tedesca aveva recitato nel remake tedesco di Euphoria
Una giovane attrice tedesca, nota per aver recitato nel remake locale di “Euphoria”, è deceduta all'età di 24 anni. La sua scomparsa ha suscitato il cordoglio nel mondo del cinema tedesco, ma al momento non sono stati divulgati dettagli sulle cause del decesso. La sua carriera si era sviluppata principalmente in produzioni televisive e cinematografiche, distinguendosi per il talento e la presenza sul set. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e dei social network.
Lutto nel cinema tedesco, che perde una delle interpreti più talentuose della sua generazione. Al momento non sono state rese note le cause del decesso prematuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#LunaJordan è morta improvvisamente a 24 anni e le cause non sono state rese note. L’attrice tedesca aveva appena preso parte al remake di Euphoria ed era attesa in una nuova produzione internazionale. x.com
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