Luna Jordan morta a 24 anni la giovane attrice tedesca aveva recitato nel remake tedesco di Euphoria

Una giovane attrice tedesca, nota per aver recitato nel remake locale di “Euphoria”, è deceduta all'età di 24 anni. La sua scomparsa ha suscitato il cordoglio nel mondo del cinema tedesco, ma al momento non sono stati divulgati dettagli sulle cause del decesso. La sua carriera si era sviluppata principalmente in produzioni televisive e cinematografiche, distinguendosi per il talento e la presenza sul set. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e dei social network.

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