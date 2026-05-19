È morta Luna Jordan | l’attrice tedesca 24enne aveva recitato in Euphorie remake tedesco di Euphoria

Luna Jordan, attrice tedesca di 24 anni, è deceduta improvvisamente. Aveva recitato nella serie televisiva “Euphorie”, remake tedesco di “Euphoria”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande attenzione nel mondo dello spettacolo. La giovane attrice aveva iniziato la sua carriera nel cinema e in televisione, ottenendo riconoscimenti per alcune sue interpretazioni. La sua morte improvvisa ha lasciato molti senza parole, e il suo nome è diventato al centro delle discussioni nel settore.

Mondo del cinema in lutto. Luna Jordan, giovane promessa del cinema e della televisione tedesca, è morta improvvisamente all'età di 24 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla sua agenzia, Players di Berlino, e dalla famiglia, senza che vengano forniti dettagli sulle cause del decesso. Nata come attrice fin da giovanissima, Jordan si era fatta conoscere al grande pubblico grazie ai suoi ruoli nelle serie televisive "Repubblica selvaggia" e "Il cane che dorme", dimostrando fin da subito una notevole capacità interpretativa. Nel 2022 aveva ricevuto l'Austrian Film Prize come migliore attrice non protagonista per il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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LUTTO DRAMMATICO NEL CINEMA: MORTA A SOLI 24 ANNI LA FAMOSA ATTRICE

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#LunaJordan è morta improvvisamente a 24 anni e le cause non sono state rese note. L’attrice tedesca aveva appena preso parte al remake di Euphoria ed era attesa in una nuova produzione internazionale. x.com

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