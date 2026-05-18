E’ morta l’attrice tedesca Luna Jordan aveva 24 anni

(Adnkronos) – Luna Jordan, giovane attrice tedesca conosciuta per i suoi ruoli nelle serie televisive 'Repubblica selvaggia' e 'Il cane che dorme', è morta improvvisamente a soli 24 anni. La notizia della scomparsa, confermata dalla sua agenzia Players di Berlino e dalla famiglia, non include dettagli sulle cause della morte. Jordan era attesa in un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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