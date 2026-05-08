Dugarry smonta la tattica geniale del PSG anti Bayern | Luis Enrique si dia al derby allora

L'ex attaccante francese ha commentato negativamente la strategia adottata dal tecnico del PSG nel match contro il Bayern Monaco, in particolare sui rilanci del portiere Safonov. Ha definito questa scelta “maldestra” e ha espresso dubbi sulla sua efficacia, suggerendo che il tecnico dovrebbe concentrarsi su altri impegni, come il derby. La sua analisi si concentra sulla mancanza di solidità della tattica messa in atto dalla squadra parigina.

L'ex attaccante francese boccia la presunta strategia del tecnico del PSG sui rilanci di Safonov contro il Bayern Monaco: "È solo maldestro, non credo a questa tattica nemmeno per un secondo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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