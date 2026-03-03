Ormeggio più sostenibile nell’Area marina protetta | finanziati cinque campi boe

La Regione Puglia ha stanziato fondi per installare cinque campi boe nell’Area marina protetta di Porto Cesareo, con l’obiettivo di regolamentare l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto. I lavori riguardano l’installazione di strutture che permetteranno un ormeggio più ordinato e sostenibile, contribuendo a gestire meglio l’afflusso di barche nella zona protetta.

PORTO CESAREO – La Regione Puglia ha finanziato la realizzazione di cinque campi boe per organizzare in maniera disciplinata l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto nell’Area marina protetta di Porto Cesareo.L’obiettivo principale è quello di evitare i danni causati sul fondale e quindi sulla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

