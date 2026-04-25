La NASA ha trovato il modo di scrivere il tuo nome sulla Terra ed è più affascinante di quanto sembri

Da panorama.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NASA ha annunciato di aver sviluppato un metodo per lasciare il proprio nome impresso sulla Terra, un progetto che ha attirato l’attenzione oltre i canali ufficiali. L’iniziativa è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, spiegando che il metodo consiste in un processo di marcatura che permette di imprimere i nomi in modo permanente su superfici terrestri. La notizia è stata ripresa da vari media e ha suscitato curiosità tra il pubblico.

Non capita spesso che un progetto della NASA riesca a uscire dal perimetro della divulgazione per entrare in quello — molto più affollato e competitivo — dell’immaginario, eppure con “Your Name in Landsat” succede esattamente questo: un archivio di immagini satellitari accumulato in decenni di osservazione diventa improvvisamente qualcosa di personale, quasi privato, capace di restituire a chiunque un frammento di mondo sotto forma di identità. Che cos’è “Your Name in Landsat” e perché non è solo un giochino. L’idea è tanto lineare quanto sorprendente nella sua esecuzione: si inserisce un nome e il sistema lo ricostruisce utilizzando....🔗 Leggi su Panorama.it

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