All'ultimo Gran Premio di Formula 1, l’attrice è stata vista indossare un corsetto vintage d’archivio, quasi impossibile da reperire. La presenza dell’attrice ha attirato l’attenzione anche sul piano estetico, evidenziando come le scelte di look siano diventate parte integrante della manifestazione. La manifestazione si svolge in un circuito che combina velocità e strategie, mentre l’aspetto estetico si integra tra un cambio gomme e una curva.

La Formula 1 non è più solo velocità, strategia e adrenalina. Sempre più spesso, tra un pit stop e una curva stretta, si gioca un’altra partita: quella dello stile. E nel paddock del Gran Premio del Giappone, tra tute tecniche e outfit studiati al millimetro, è stata Anya Taylor-Joy a prendersi tutta la scena — senza bisogno di alzare la voce. Arrivata a Suzuka per la promozione di Super Mario Galaxy Movie insieme ai co-protagonisti Jack Black e Chris Pratt, Anya ha fatto qualcosa di molto semplice, ma per nulla scontato: ha scelto un pezzo vintage d’archivio. E non uno qualsiasi, ma uno di quelli che non si trovano, non si replicano, non si dimenticano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anya Taylor-Joy al Gran Premio con il corsetto vintage d’archivio (quasi impossibile da trovare)

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