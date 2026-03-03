Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy incantano Parigi con due look che anticipano la primavera 2026

Dopo la settimana della moda a Milano, l'attenzione si è spostata a Parigi dove si sono svolti eventi con star e volti noti da tutto il mondo. Durante l'evento, Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy hanno mostrato due look che anticipano la primavera 2026, lasciando il pubblico senza parole. Oggi, Dior ha presentato la propria collezione autunno-inverno 202627.

Dopo aver affollato Milano per una lunga settimana, la moda si è spostata a Parigi: riunendo lì star e volti noti da tutto il mondo, oggi è toccato a Dior presentare la propria collezione autunno-inverno 202627. Al suo secondo fashion show per la maison, Jonathan Anderson ha attirato numerosi ospiti speciali seduti in front row tra cui Charlize Theron, Kim Jisoo, Deva Cassel, Anya Taylor Joy e Emily Ratajkowski. Ebbene, sono state proprio le ultime due a deliziarci con una ghiotta anticipazione riguardo la primavera alle porte. I protagonisti? Tonalità pastello e linee scivolate, pronte ad introdurre nel guardaroba rinnovata leggerezza.