Lotta agli incendi boschivi la Regione aggiorna la mappa di allertamento | ecco le zone nel Ravennate
La Regione ha aggiornato la mappa di allertamento per gli incendi boschivi nell’Emilia-Romagna, rendendola più precisa e articolata. L’obiettivo è identificare con maggiore dettaglio le zone a rischio, suddividendole in aree omogenee nel territorio. In particolare, nel ravennate sono state definite nuove aree di allerta, con l’intento di intervenire in modo più tempestivo e mirato in caso di incendi. La nuova suddivisione mira a migliorare la gestione delle eventuali emergenze e la prevenzione degli incendi nei boschi.
Un allertamento più puntuale, articolato e flessibile per aree omogenee dell’Emilia-Romagna, o assimilabili per quanto riguarda il rischio che si sviluppino e si diffondano incendi nei boschi. È la nuova prospettiva introdotta con il recente aggiornamento del Piano antincendio boschivo 2022-2026. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
CONTRO GLI INCENDI LA REGIONE PIEMONTE E I VIGILI DEL FUOCO
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