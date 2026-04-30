Wildfires lotta agli incendi boschivi | finanziamento per le soluzioni spaziali

L’Agenzia spaziale europea ha annunciato l’apertura del bando “Wildfires”, un’iniziativa che prevede finanziamenti per progetti dedicati alla lotta agli incendi boschivi. Le proposte devono prevedere l’uso di tecnologie provenienti dallo spazio, con l’obiettivo di migliorare il monitoraggio e la gestione degli incendi attraverso strumenti satellitari e altre soluzioni innovative. La selezione è rivolta a enti e istituzioni interessate a sviluppare queste tecnologie.

L’ ESA ha aperto il bando “Wildfires” che finanzia proposte progettuali destinate al contrasto degli incendi boschivi attraverso l’integrazione di tecnologie spaziali. L’aumento della frequenza e dell’intensità dei roghi, particolarmente critico nel bacino del Mediterraneo e in zone dell’Europa centrale e orientale, è alimentato da una combinazione di fattori ambientali e attività umane. Il bando si concentra specificamente sulla risposta all’emergenza, mirando a soluzioni che permettano la rilevazione precoce dei focolai e il monitoraggio in tempo reale dell’evoluzione del fuoco. Il supporto tecnologico richiesto deve basarsi su tre...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Allerta incendi boschivi, scattano le misure Incendi boschivi in Valtellina, ancora focolai attiviProsegue senza sosta l’attività di monitoraggio e gestione degli incendi boschivi in Valtellina e nel resto della Lombardia. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lotta agli incendi, il sindacato dei Forestali: I nostri rischi vengono snobbati; Mancanze di coordinamento nella gestione degli incendi boschivi hanno contribuito alla propagazione degli incendi estivi – Residente in Portogallo. Lotta agli incendi, a Ozieri due nuovi mezzi per i barracelliDopo gli ultimi incendi nelle campagne di Ozieri che hanno messo a dura prova il territorio comunale e la comunità, l’amministrazione comunale è stata beneficiaria di apposito finanziamento regionale ... unionesarda.it Lotta agli incendi, in volo sui canadairDal 15 giugno al 5 settembre sono stati oltre 57mila gli interventi per domare gli incendi effettuati dai vigili del fuoco in tutt'Italia, quasi 6mila in più rispetto allo stesso periodo dello scorso ... rainews.it The Straits Times. . Wildfires in Iwate prefecture, Japan, have forced many residents there to evacuate. https://bit.ly/4u2m26H - facebook.com facebook