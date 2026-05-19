Lotito parla della Lazio ma nessuno gli crede più

Il proprietario di una squadra di calcio ha recentemente fatto dichiarazioni sulla propria società, attirando poche attenzioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La squadra ha vissuto momenti difficili, tra cui undici stagioni passate in Serie B e tre rischi di fallimento, con una stagione in cui si è arrivati a perdere nove punti e a trovarsi vicino alla terza categoria. Questi eventi hanno segnato un periodo particolarmente complicato nella storia del club, che ora si trova in una fase di grande incertezza.

Il punto più basso della storia. E non per i risultati perché la Lazio ha giocato undici volte in Serie B e rischiato di fallire almeno tre volte senza dimenticare la stagione dei meno nove quando il club si ritrovò con un piede e mezzo in terza categoria. Partirono 40.000 laziali per gli spareggi di Napoli all'inizio di luglio del 1987 con quaranta gradi, c'era un popolo che l'amava a prescindere da tutto. Il 17 maggio del 2026 la sua gestione ha riscritto il vangelo dei tifosi, il vangelo secondo Claudio. Ha svuotato la curva Nord, il cuore pulsante della società, lì dove non ci sono drogati e prostitute ma c'è amore e passione. Un derby senza laziali, una macchia indelebile che però non ha scalfito le sue granitiche convinzioni quasi ci fosse ormai un'evidente dissociazione con la realtà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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