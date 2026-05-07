il papa chiama il servizio clienti della sua banca ma nessuno gli crede

Il Papa ha tentato di contattare il servizio clienti della sua banca, ma senza successo. Dopo vari tentativi, nessuno ha risposto alle sue chiamate o alle sue email. La situazione ha suscitato curiosità e ironia sui social media, mentre fonti vicine hanno confermato che è stato difficile ottenere assistenza in tempi rapidi. La vicenda ha acceso discussioni sulla gestione delle pratiche bancarie per figure pubbliche di alta caratura.

Si può essere il capo spirituale di 1,4 miliardi di persone nel mondo (oltre il 17,7% della popolazione globale) e restare invischiati tra password e domande di sicurezza del servizio clienti della propria banca? È quello che è capitato a Leone XIV, “vittima” di un’operatrice del customer service del proprio istituto di credito in una storia raccontata dal New York Times che assomiglia molto a una barzelletta. Circa due mesi dopo l’ elezione a Pontefice avvenuta l’8 maggio 2025, Robert Francis Prevost telefonò alla sua banca negli Stati Uniti, come ha riferito un suo caro amico, padre Tom McCarthy, a un incontro di fedeli cattolici statunitensi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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