Loris Karius in campo con la piccola Aria | papà e figlia sfilano insieme per l'ultima di campionato

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima giornata di campionato, il portiere ha partecipato alla cerimonia insieme alla figlia di pochi anni. I due sono stati fotografati mentre sfilavano insieme, indossando abiti coordinati. La presenza di Aria ha attirato l’attenzione dei fotografi, che hanno immortalato il momento in cui il portiere ha alzato la coppa al cielo. Le immagini mostrano un legame evidente tra padre e figlia, con un contorno di festa e celebrazione.

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Per alzare la coppa al cielo durante l'ultima di campionato, Loris Karius ha voluto al suo fianco la piccola Aria: ecco le adorabili foto in coordinato di papà e figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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