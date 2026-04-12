Durante la quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi”, l’attore Vincenzo Comunale ha partecipato come ospite per uno spazio comico. Con un monologo ironico, ha scherzato sulla sua esperienza personale, dal passato da fruttivendolo alle ambizioni di trovare una fidanzata sudamericana più famosa di lui, e ha fatto battute su De Martino e il Festival di Sanremo. La sua performance ha coinvolto il pubblico e ha toccato vari temi legati alla televisione e alle nuove generazioni.

Ospite per lo spazio comico nella quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi ” il giovane attore Vincenzo Comunale che con il suo monologo con ironia tocca diversi temi dalla televisione alle nuove generazioni. Già subito Comunale si è rivolto a Maria De Filippi: “ Uomini e donne non va bene perché sono fidanzato. C’è posta per te non va bene perché da me non ci stanno le piste ciclabili. hanno fatto solo il traffico per prendere i soldi dal Comune poi si sono persi tre postini ma hanno mandato quelli di Chi l’ha visto, ma si sono persi pure quelli di Chi l’ha visto “. E ancora: “Ora sto ad ‘Amici’, tu Maria (De Filippi, ndr) di solito porti fortuna alle carriere degli artisti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono napoletano, ho un passato da ex fruttivendolo, devo solo trovare una fidanzata sudamericana più famosa di me e mi fanno presentare Sanremo”: Vincenzo Comunale ad Amici 25 ironizza su De Martino

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