Dopo Amici 2026 Lorenzo Salvetti ed Elena D'Elia controcorrente | Il pubblico conta più di Sanremo e stream

Durante la finale di Amici 2026, Lorenzo Salvetti ed Elena D’Elia hanno espresso una preferenza chiara riguardo alle modalità di coinvolgimento del pubblico. Lorenzo, vincitore del talent, e Elena hanno dichiarato che il pubblico ha un peso maggiore rispetto a eventi come il festival di Sanremo o alle piattaforme di streaming. Questa posizione ha attirato l’attenzione, portando a una discussione sulle modalità di partecipazione e di valorizzazione del pubblico nel mondo dello spettacolo.

Lorenzo ha vinto Amici 2026 e insieme a Elena, durante la finale, hanno preferito l'idea di un pubblico a Sanremo e stream. Scelta non scontata che segna un buon inizio per la loro nuova carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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