Perché la famiglia reale inglese ama il Chelsea Flower Show

A Londra, il Chelsea Flower Show rappresenta un evento tradizionale che si svolge ogni primavera da più di cento anni. La famiglia reale inglese partecipa regolarmente a questa esposizione floreale, considerata un appuntamento fisso nel suo calendario. La manifestazione attira visitatori e appassionati di giardinaggio da tutto il mondo, offrendo esposizioni di piante, fiori e design paesaggistici. La sua presenza nel tempo ha consolidato il suo ruolo come uno degli eventi più riconoscibili nel settore.

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A Londra non è primavera senza il Chelsea Flower Show e, nel calendario dei Windsor, questa mostra floreale è un appuntamento irrinunciabile da oltre un secolo. Partito da un modesto tendone oggi l’evento richiede un’organizzazione imponente, con oltre 2.000 tonnellate di terra portate ogni anno nell’area di 11 acri, insieme a rocce, cemento e alberi, per ricreare interi paesaggi. Le sue origini risalgono al 1913, quando la Royal Horticultural Society porta a Chelsea la sua grande esposizione primaverile, scegliendo gli spazi del Royal Hospital Chelsea. Le origini della manifestazione. Fino ad allora, il Great Spring Show, questo è il nome originale dell’evento, si teneva in sedi diverse, tra cui i giardini della RHS a Kensington. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Perché la famiglia reale inglese ama il Chelsea Flower Show ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Caught Lilly Love Braids Family in Real Life! (Poppy Playtime Chapter 5) Sullo stesso argomento Il Flower Show torna al Giardino Giusti: «Un appuntamento storico per la città»A Verona si avvicina un fine settimana all’insegna del verde e della riflessione sullo spazio urbano. A Perugia i colori e i profumi del Flower ShowSarà ancora una volta la Villa del Cardinale - dimora estiva costruita dall’Alessi per il cardinale Fulvio della Corgna ai piedi del Tezio - ad...