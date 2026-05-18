Perché la famiglia reale inglese ama il Chelsea Flower Show
A Londra, il Chelsea Flower Show rappresenta un evento tradizionale che si svolge ogni primavera da più di cento anni. La famiglia reale inglese partecipa regolarmente a questa esposizione floreale, considerata un appuntamento fisso nel suo calendario. La manifestazione attira visitatori e appassionati di giardinaggio da tutto il mondo, offrendo esposizioni di piante, fiori e design paesaggistici. La sua presenza nel tempo ha consolidato il suo ruolo come uno degli eventi più riconoscibili nel settore.
A Londra non è primavera senza il Chelsea Flower Show e, nel calendario dei Windsor, questa mostra floreale è un appuntamento irrinunciabile da oltre un secolo. Partito da un modesto tendone oggi l’evento richiede un’organizzazione imponente, con oltre 2.000 tonnellate di terra portate ogni anno nell’area di 11 acri, insieme a rocce, cemento e alberi, per ricreare interi paesaggi. Le sue origini risalgono al 1913, quando la Royal Horticultural Society porta a Chelsea la sua grande esposizione primaverile, scegliendo gli spazi del Royal Hospital Chelsea. Le origini della manifestazione. Fino ad allora, il Great Spring Show, questo è il nome originale dell’evento, si teneva in sedi diverse, tra cui i giardini della RHS a Kensington. 🔗 Leggi su Dilei.it
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