Il re e la regina consorti sono in visita ufficiale negli Stati Uniti e hanno incontrato il presidente degli Stati Uniti. L'evento ha attirato l'attenzione dei media internazionali, coinvolgendo simboli e protocolli diplomatici. La visita si inserisce in un viaggio di rappresentanza e incontri istituzionali tra le due nazioni. Tra le attività previste, ci sono diversi incontri ufficiali e cerimonie ufficiali in programma durante il soggiorno.

Carlo III e Camilla sono al centro dell’attenzione internazionale per la loro visita ufficiale negli Stati Uniti, dove hanno incontrato il presidente Donald Trump. Si tratta di un appuntamento dal forte valore istituzionale, della durata di quattro giorni, inserito in un’agenda pensata per rafforzare i rapporti tra Londra e Washington, da sempre legati da una storica collaborazione politica e culturale. L’arrivo dei sovrani britannici è stato segnato da una cerimonia alla Casa Bianca, caratterizzata da tutti gli elementi del protocollo ufficiale. Accanto ai momenti più formali, non sono mancati spazi di dialogo più distesi, tra incontri riservati e occasioni conviviali.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Re Carlo III e la regina Camilla negli Stati Uniti: incontro con Trump tra simboli e diplomazia

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