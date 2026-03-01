Cappella Sistina | inizia il restauro del Giudizio Universale

È iniziato il restauro del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina. Le operazioni di manutenzione sono state avviate per preservare l'opera, che si trova all’interno della famosa chiesa in Vaticano. Il progetto prevede interventi specifici per il consolidamento e la pulizia delle superfici, con il fine di mantenere intatta la qualità artistica del dipinto nel tempo.

Via al processo di manutenzione del Giudizio Universale di Michelangelo all'interno della Cappella Sistina. «Ci siamo accorti che c'era uno stato sottilissimo bianco, che si è scoperto essere un sale – il lattato di calcio», ha spiegato Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani. «Lo toglieremo con acqua distillata e carta giapponese», ha spiegato il capo restauratore Paolo Violini.

