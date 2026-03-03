Immersi nel colore | l’arte di Monet prende vita in una mostra immersiva che ne celebra il centenario
Nel 2026 si celebra il centenario della morte di Claude Monet, artista famoso per aver rivoluzionato la pittura impressionista. Una mostra immersiva dedicata a Monet apre le sue porte, offrendo al pubblico un’esperienza visiva coinvolgente che mette in risalto le sue opere più iconiche. La rassegna si svolge in una location dedicata all’arte e alla cultura, attirando visitatori da tutto il paese.
Nel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, il genio dell’Impressionismo che ha trasformato il modo di osservare la luce e la natura. Il grande artista verrà celebrato grazie a una mostra innovativa, che permetterà al pubblico di vivere i suoi capolavori da dentro, grazie a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
“claude monet: the immersive experience”, le celebrazioni del centenario della scomparsa del padre dell’impressionismo si aprono a milano con la mostra immersiva a lui dedicata2026-1926: i cento anni dalla morte di Claude Monet si aprono con una straordinaria mostra che vuole fare dell’immersività il suo punto di forza.
