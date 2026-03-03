Immersi nel colore | l’arte di Monet prende vita in una mostra immersiva che ne celebra il centenario

Nel 2026 si celebra il centenario della morte di Claude Monet, artista famoso per aver rivoluzionato la pittura impressionista. Una mostra immersiva dedicata a Monet apre le sue porte, offrendo al pubblico un’esperienza visiva coinvolgente che mette in risalto le sue opere più iconiche. La rassegna si svolge in una location dedicata all’arte e alla cultura, attirando visitatori da tutto il paese.

Nel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, il genio dell’Impressionismo che ha trasformato il modo di osservare la luce e la natura. Il grande artista verrà celebrato grazie a una mostra innovativa, che permetterà al pubblico di vivere i suoi capolavori da dentro, grazie a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

“claude monet: the immersive experience”, le celebrazioni del centenario della scomparsa del padre dell’impressionismo si aprono a milano con la mostra immersiva a lui dedicata2026-1926: i cento anni dalla morte di Claude Monet si aprono con una straordinaria mostra che vuole fare dell’immersività il suo punto di forza.

Leggi anche: A Roma l’arte prende vita: Van Gogh e Hiroshige protagonisti di un’esperienza immersiva

Approfondimenti e contenuti su Immersi nel colore: l’arte di Monet...

Temi più discussi: Giardino delle Rose, nuova vita al balcone più romantico di Firenze; Più colore in quel passo e il rullo: forte, uno sdang! alle prove con il maestro Muti; Mostre mercato di giardinaggio in marzo 2026 nel Nord-Est, Centro e Sud; Veneto, 5 bellissimi laghi da non perdere a fine inverno.

Giacomo Maria Cavina / Gio Sciello – Immersi nel coloreOltre 30 opere tra sculture e dipinti, sculture di Giacomo Maria Cavina sulla straordinaria leggerezza dell’essere, figure senza peso, sospese nell’aria, in un amore senza fine e dipinti di Gio ... exibart.com

Una corsa immersi nei colori. Festa in piazza per tutte le etàLa ’Holi Splash Run’ sta per arrivare a Pianoro e con essa un’esplosione di colori. L’evento si svolgerà in Piazza dei Martiri a Pianoro, oggi pomeriggio, sabato 7 giugno, e promette un’esperienza ... ilrestodelcarlino.it

Domenica 8 marzo Perda liana e passo marganai pubusa Immersi nella regione storica dell’ Ogliastra alla scoperta del tacco più alto della Sardegna e del territorio circostante 14 km di magia con pranzo al sacco Non particolarmente impegnativa Costo 25 eu - facebook.com facebook