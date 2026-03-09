Alis da domani a Verona LetExpo 2026 | la logistica si confronta su sostenibilità e innovazione

Da domani, Verona accoglie la quinta edizione di LetExpo, l’evento internazionale dedicato a trasporti, logistica, sostenibilità e servizi alle imprese. L’evento è organizzato da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, in collaborazione con Veronafiere. Durante la fiera, si discute di temi legati alla logistica, con un focus su innovazione e pratiche sostenibili nel settore.

Verona si prepara ad ospitare la quinta edizione di LetExpo, l’evento internazionale di riferimento per trasporti, logistica, sostenibilità e servizi alle imprese, organizzato da Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile in collaborazione con Veronafiere. Dal 10 al 13 marzo, la città diventa così un hub per dibattiti, workshop e incontri dedicati all’innovazione e alla competitività del settore. L’edizione di quest’anno punta i riflettori sulle dinamiche geopolitiche, sulle sfide della logistica sostenibile e sulla collaborazione tra imprese, governo e mondo accademico. Tra i temi centrali, il ruolo delle infrastrutture, l’ottimizzazione dei flussi logistici e le strategie per uno sviluppo più verde e resiliente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

