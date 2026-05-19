A Lodi, si è formata rapidamente una nube tossica dopo lo sversamento di circa 300 litri di acido da una cisterna. La nube si è sviluppata in pochi minuti, suscitando preoccupazioni tra i residenti della zona. Restano da chiarire le cause del cedimento strutturale della cisterna, che ha provocato la fuoriuscita del liquido e la conseguente formazione della nube. Le autorità stanno verificando le responsabilità legate all’incidente e le possibili implicazioni per la sicurezza ambientale.

? Punti chiave Come si è formata una nube così densa in pochi minuti?. Chi deve rispondere del cedimento strutturale della cisterna?. Cosa hanno rilevato i tecnici dell'ARPA dopo lo sversamento?. Come è stato possibile che la fessura abbia causato il danno?.? In Breve Sversamento di 300 litri di acido cloridrico causato da fessurazione in via Campania.. Nessun ferito registrato per l'incidente avvenuto all'alba nell'area industriale di Lodi Vecchio.. Vigili del Fuoco e tecnici ARPA hanno monitorato la qualità dell'aria e il suolo.. Accertamenti in corso per verificare manutenzione cisterna e responsabilità della ditta di trasporti.. Una colonna di fumo biancastro ha avvolto l’area industriale di Lodi Vecchio intorno alle 6 di ieri mattina, dopo lo sversamento di 300 litri di acido cloridrico in via Campania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi, nube tossica dopo lo sversamento di 300 litri di acido

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Paura a Lodi Vecchio, sversati 300 litri di acido cloridrico nel parcheggio: ecco i motiviLodi Vecchio, 19 aprile 2026 – Una colonna di fumo biancastro all’alba di ieri ha messo in apprensione i residenti e i lavoratori della zona...

Guerra in Medio Oriente, nube tossica su Teheran dopo l’attacco ai depositi di petrolioUna nube nera di fumo e petrolio ha avvolto Teheran dopo l’esplosione dei depositi di greggio colpiti nella notte tra sabato e domenica, nel nono...