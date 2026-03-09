Guerra in Medio Oriente nube tossica su Teheran dopo l’attacco ai depositi di petrolio

Una nube nera di fumo e petrolio ha coperto Teheran dopo l'esplosione dei depositi di greggio avvenuta nella notte tra sabato e domenica. L’attacco si inserisce nel contesto del nono giorno di conflitto tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran, che ha visto colpire strutture petrolifere nel paese. Nessuna informazione sulle cause specifiche dell’esplosione è stata ancora resa nota.

Una nube nera di fumo e petrolio ha avvolto Teheran dopo l’esplosione dei depositi di greggio colpiti nella notte tra sabato e domenica, nel nono giorno della guerra scatenata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Secondo i video diffusi sui social network, l’aria nella capitale iraniana è diventata irrespirabile e gocce nere di petrolio sarebbero cadute al suolo dopo l’esplosione, aggravando la situazione in una città ormai da giorni coinvolta direttamente nel conflitto. La guerra entra in una nuova fase. Il conflitto sembra ora entrare in una seconda fase. Dopo aver colpito i vertici militari e politici della Repubblica islamica, gli attacchi si starebbero concentrando su infrastrutture petrolifere, bunker sotterranei e basi missilistiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

