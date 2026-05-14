Lusso digitale | nasce THEBS il nuovo hub con 800 marchi d’élite

È stato annunciato il lancio di THEBS, un nuovo hub digitale che riunisce circa 800 marchi di alta gamma. Questo progetto nasce con l’obiettivo di facilitare l’acquisto di prodotti di lusso online, offrendo una piattaforma centralizzata per le boutique europee. Tra le questioni principali, ci sono le modalità con cui queste boutique assicurano l’autenticità dei prodotti venduti e la composizione del team di buyer che si occupa della selezione dei circa 60 marchi presenti.

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? Domande chiave Come fanno le boutique europee a garantire l'autenticità dei prodotti online?. Chi sono i buyer che selezionano i 60.000 articoli della piattaforma?. Perché la curatela professionale può battere gli algoritmi dei grandi marketplace?. Quali sono i vantaggi della certificazione The Best Shops® per l'acquirente?.? In Breve Offerta composta da 60.000 articoli selezionati da oltre 100 boutique europee.. Operatività garantita da Camera Buyer Italia con spedizioni in oltre 80 Paesi.. Certificazione The Best Shops® assicura autenticità su oltre 5.000 recensioni utenti.. Servizio disponibile in 7 lingue con possibilità di reso entro 14 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lusso digitale: nasce THEBS, il nuovo hub con 800 marchi d’élite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalla boutique al digitale: THEBS costruisce una nuova esperienza del lusso onlineIl modo in cui la moda di alta gamma viene scoperta e acquistata sta cambiando rapidamente. Montichiari: nasce l’Hub Tag, laboratorio digitale e finanziario per iNel comune di Montichiari, il 1 aprile 2026 è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato ai giovani, denominato Hub del Progetto Tag. Si parla di: Tra boutique e lusso, THEBS costruisce una selezione pensata per il mercato globale. Tra boutique e lusso, THEBS costruisce una selezione pensata per il mercato globaleTra boutique e lusso, THEBS costruisce una selezione pensata per il mercato globale ... msn.com L’identità di un’eccellenza italiana nel fashion digitale: il modello THEBSMilano – 11 luglio 2025. THEBS è il marketplace che interpreta il concetto di lusso secondo una visione contemporanea e internazionale. Nato dall’iniziativa di Camera Buyer Italia, l’associazione che ... adnkronos.com