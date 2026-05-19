Durante la partita contro la Fiorentina, Vlahovic e Locatelli sono stati coinvolti in un acceso diverbio in campo, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La società ha preso immediatamente provvedimenti e ha annunciato una sanzione disciplinare nei confronti dei due giocatori. La decisione è stata comunicata ufficialmente poco dopo l’episodio, senza ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze o motivazioni dietro alla sanzione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle condotte dei singoli durante le competizioni ufficiali.

Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic pagheranno di tasca propria la lite durante la partita di domenica contro la Fiorentina davanti ai 41 mila spettatori dell’Allianz Stadium. Un diverbio di campo e di gioco, a gara in corso, però troppo plateale per passare inosservato e per far chiudere un occhio al club. Così i dirigenti della Juventus e il tecnico Luciano Spalletti hanno deciso di comune accordo di multare il capitano e il centravanti serbo, protagonisti dell’episodio contestato. Uno scambio di opinioni a distanza, ma piuttosto acceso, diventato in poco tempo un video cliccatissimo sul web. Una conferma in più del nervosismo dei... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, lite in campo Vlahovic-Locatelli: arriva la stangata della società

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CHE BORDATA DI SPALLETTI CONTRO QUESTO GIORNALISTA!

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