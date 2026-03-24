"> Il Ritorno di Arkadiusz Milik con la Juventus. VERONA, ITALIA – 17 FEBBRAIO: Arkadiusz Milik della Juventus durante la partita di Serie A TIM tra Hellas Verona FC e Juventus – Serie A TIM allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 17 febbraio 2024 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Un volto dimenticato della Juventus è tornato in campo sabato sera, quando Arkadiusz Milik ha sostituito Jeremie Boga a dieci minuti dal termine della partita. Dopo un lungo periodo di assenza dovuto a infortuni, il centravanti polacco ha finalmente avuto l’opportunità di indossare nuovamente la maglia bianconera, segnando un’importante pietra miliare nella sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milik debutta con la Juventus nel 2024, Vlahovic torna in campo.

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