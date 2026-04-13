Magyar ' non chiamerò Putin e Trump spero lo zar fermi la guerra'

Un rappresentante ha dichiarato di non voler chiamare direttamente i leader russi e statunitensi, auspicando che uno dei due possa fermare il conflitto in Ucraina. Ha precisato che la città di Kiev è considerata la vittima di questa guerra e ha espresso speranza che la guerra si possa concludere. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di tensione internazionale legata alla crisi in corso.

"Non chiamerò Vladimir Putin. Spero che sia costretto a mettere fine alla guerra in Ucraina. Tutti sanno" che Kiev "è la vittima di questo conflitto". Lo ha detto Peter Magyar a Budapest, in conferenza stampa interpellato sulla possibilità di telefonare allo zar. Rispondendo alla stessa domanda su Donald Trump, il leader di Tisza ha riferito che non lo chiamerà, ma che l'Ungheria si impegnerà a fare "tutto il possibile, a prescindere da ciò che è successo in campagna elettorale, per essere buona alleata degli Stati Uniti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magyar, 'non chiamerò Putin e Trump, spero lo zar fermi la guerra' Trump provoca Putin sugli aiuti per la guerra in Iran, "se lo stanno facendo non è un buon lavoro"Donald Trump punzecchia Vladimir Putin riguardo alla possibilità che il leader russo stia passando informazioni all’Iran sulla guerra contro Usa e... Effetto Iran su Putin: lo Zar si blinda tra zone off limits e stretta sul webLa continua uccisione dei massimi vertici del governo iraniano per conto di Stati Uniti e Israele, unita al crescente numero di droni nemici arrivati... Russia – Putin risponde a Trump: Consiglio della Pace, Gaza e Groenlandia