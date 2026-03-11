Sono iniziate le riprese del film TV dedicato a Carlo Acutis, il giovane conosciuto per la sua fede e modernità. Le scene saranno girate anche ad Assisi, presumibilmente dopo il 22 marzo, una volta terminata l’ostensione delle spoglie di San Francesco. La produzione si prepara a portare sul set attori e troupe, con l’attesa che cresce tra i partecipanti.

Arriveranno presto anche ad Assisi (si presume dopo il 22 marzo, al termine dell’ostensione delle spoglie di San Francesco ), le riprese di “ Il mio nome è Carlo “ il film tv che racconta la storia di Carlo Acutis, il giovane diventato simbolo di fede e modernità. Il primo ciak della fiction – una coproduzione RTI - Skipless Italia, è stato battuto lunedì a Milano, la città dove Carlo è cresciuto. Poi il set si sposterà ad Assisi, luogo profondamente legato alla sua spiritualità dove il giovane santo è sepolto e meta ininterrotta di pellegrinaggio. La regia è di Giacomo Campiotti, i protagonisti sono Samuele Carrino (giovane attore lanciato dal film “Il ragazzo dai pantaloni rosa“), nel ruolo di Carlo quindicenne, e Lucia Mascino (attrice ammirata tante volte in teatro, al cinema e in tv), che interpreta la madre Antonia Salzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via le riprese del film tv sulla storia di Carlo Acutis. Sarà girato anche ad Assisi, cresce l’attesa per il set

