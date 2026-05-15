Campionati italiani di nuoto paralimpico a Lanciano | Lo sport abbatte ogni barriera
A Lanciano il 28 e 29 novembre si terranno i Campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico in vasca corta, organizzati dalla Federazione italiana nuoto paralimpico. L’evento rappresenta la principale competizione nazionale invernale dedicata a questa disciplina. La manifestazione coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni italiane, gareggiando in varie categorie di disabilità. La competizione si svolgerà presso una piscina coperta di recente realizzazione, che ospiterà le prove e le premiazioni previste durante i due giorni di gare.
Lanciano ospiterà il 28 e 29 novembre i Campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico in vasca corta, la più importante manifestazione nazionale invernale organizzata dalla Federazione italiana nuoto paralimpico.L’evento, dal titolo “Oltre ogni limite”, è stato presentato a Pescara alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Nuoto paralimpico: Lanciano ospiterà i campionati Assoluti 2026
Sullo stesso argomento
Premio Mercuriali: lo sport dei giovani abbatte ogni barriera? Cosa sapere Paolo Dell’Aquila presenta i vincitori del Premio Girolamo Mercuriali presso l'ex Cinema Mazzini di Forlì.
Nuoto paralimpico, il teatino, Dario Criber oro ai Campionati italiani assoluti FinpIl nuotatore teatino Dario Criber celebra un nuovo successo: un oro ai campionati italiani assoluti invernali Finp.
NUOTO PARALIMPICO, DOPPIO ORO PER IL LUCANO EMILIO FRISENDA AI CAMPIONATI ITALIANI DI ROMA x.com
Foligno 1984 Campionati Italiani Nuoto della Marina Militare con l'amico Luigi Gare Nuoto Master alla piscina di Terramaini facebook
Sport, presentazione progetto Oltre ogni limite e Campionati Italiani di Nuoto ParalimpicoSi ricorda che domani venerdì 15, alle ore 11:00, nella sede della Regione, in piazza Unione, a Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Oltre ogni limite. regione.abruzzo.it
Nuoto Paralimpico 2026 Oltre ogni limite, Quaglieri: evento inclusivo nazionale a Lanciano contro barriere di ogni tipoLo sport inteso non solo come competizione sportiva, ma come finalità sociale, finalità inclusiva. Ed il concetto che le vere barriere a volte sono nel nostro cervello e non nella limitazione fisi ... regione.abruzzo.it
Ciao nuoto! reddit