Campionati italiani di nuoto paralimpico a Lanciano | Lo sport abbatte ogni barriera

Da chietitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano il 28 e 29 novembre si terranno i Campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico in vasca corta, organizzati dalla Federazione italiana nuoto paralimpico. L’evento rappresenta la principale competizione nazionale invernale dedicata a questa disciplina. La manifestazione coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni italiane, gareggiando in varie categorie di disabilità. La competizione si svolgerà presso una piscina coperta di recente realizzazione, che ospiterà le prove e le premiazioni previste durante i due giorni di gare.

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Lanciano ospiterà il 28 e 29 novembre i Campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico in vasca corta, la più importante manifestazione nazionale invernale organizzata dalla Federazione italiana nuoto paralimpico.L’evento, dal titolo “Oltre ogni limite”, è stato presentato a Pescara alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Nuoto paralimpico: Lanciano ospiterà i campionati Assoluti 2026

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