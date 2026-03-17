L'Europa ha adottato una posizione critica nei confronti di Trump e Israele, suscitando la reazione dure di un ex presidente statunitense. Nel frattempo, il governo italiano ha espresso una posizione ufficiale sulla questione, mentre si avvicinano i primi segnali di possibili crisi alimentari a livello globale. La situazione si evolve mentre si susseguono dichiarazioni e reazioni da parte delle parti coinvolte.

Schiaffo dell’Europa a Donald Trump e a Benjamin Netanyahu. Il presidente Usa ha chiesto aiuto agli alleati per liberare lo stretto di Hormuz, ricevendo una risposta non gradita: da Bruxelles hanno sostenuto che l’Alleanza Atlantica non c’entra nulla con la guerra nel Golfo Persico. Inoltre, nelle scorse ore, il G7, di cui fa parte anche l’Italia, si è spaccato sull’invasione terrestre del Libano da parte di Israele. Una frattura piuttosto clamorosa in cui Stati Uniti ed Europa si sono ritrovati su fronti opposti. Schiaffo dell'Europa a Trump: l'ira del presidente Usa Il pericolo di una carestia su larga scala G7 spaccato: la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Schiaffo dell'Europa a Trump e la posizione di Giorgia Meloni, incombe lo spettro di una grande carestia

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