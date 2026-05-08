Lo scontrino lo hai fatto tu il dialogo tra i genitori di Andrea Sempio | Gli ho rovinato la vita

Nelle intercettazioni che gli inquirenti contestano ad Andrea Sempio, ci sarebbe anche un dialogo tra i suoi genitori relativo allo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituiva il suo alibi per il 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Il padre del 38enne, Giuseppe Sempio, dice alla moglie: "Lo scontrino lo hai fatto tu".🔗 Leggi su Fanpage.it

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#Garlasco, “Commesso cose brutte” scrive Andrea Sempio in un’agenda (anno 2018/2019) e poi continua: “Ne ho passate tante...decisamente...cose che altri non hanno né mai vissuto né mai vivranno” Questi sono alcuni dei manoscritti sequestrati nel maggi - facebook.com facebook

Non solo intercettazioni, al centro dell'inchiesta su Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007, c’è oggi una mole imponente di materiale cartaceo: 29 tra agende, appunti e bloc notes che copr x.com