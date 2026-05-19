Lmdv Capital mette in vendita la sede milanese

Lmdv Capital ha annunciato la vendita della sede milanese situata in via Turati. La proprietà, un edificio di sei piani, ospitava il family office dell’imprenditore e il club Twiga. La società, creata per investire in marchi di alta qualità, ha deciso di mettere sul mercato questa struttura. La notizia riguarda esclusivamente l’annuncio di vendita e non sono stati forniti dettagli sui motivi o sui tempi previsti per l’operazione.

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Milano, 19 maggio 2026 – Lmdv Capital, la società creata per investire in brand di qualità da Leonardo Maria Del Vecchio, ha messo in vendita il palazzo di sei piani in via Turati a Milano, sede del family office di Del Vecchio nonché del Twiga. La valutazione presentata ai potenziali acquirenti – molti dei quali sarebbero private equity – è di 58 milioni di euro. Se dovesse concretizzarsi, la vendita dovrebbe fruttare una plusvalenza di 34 milioni. Il progetto è di lasciare la sede di Lmdv Capital nello stesso edificio, stipulando un contratto di affitto per otto anni rinnovabili per altri otto. La società dovrebbe mettere in vendita anche i due piani dell’ex sede di via Montenapoleone, nel centro di Milano, che secondo le stime potrebbero valere una ventina di milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lmdv Capital mette in vendita la sede milanese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Impredo S.p.A. conferma l'ingresso di LMDV Capital: rafforza governance e piano industriale Leggi anche: Mette la moto in vendita online. Ma alla fine paga lui 2.710 euro Lmdv Capital mette in vendita la sede milaneseIl family office resterà in affitto nello stesso edificio. L’operazione è scollegata dal dossier con le banche sul riassetto Delfin ... quotidiano.net Leonardo Maria Del Vecchio vende i palazzi in centro a Milano: la decisione di Lmdv CapitalLeonardo Maria Del Vecchio ha deciso di mettere in vendita due palazzi in centro a Milano. Uno è situato in via Turati, l’altro è in via Montenapoleone. Leonardo Maria Del Vecchio vende i palazzi in c ... notizie.it