Mette la moto in vendita online Ma alla fine paga lui 2.710 euro

Un venditore ha inserito una moto in vendita su un sito online con un prezzo di 9.000 euro. Poco dopo, un giovane lo ha contattato e, con un raggiro, è riuscito a convincerlo a effettuare un pagamento di 2.710 euro. La transazione si è conclusa con il venditore che ha pagato invece di ricevere denaro, senza che la moto venisse venduta.

Mette in vendita la moto su Subito.it a 9mila euro. E poco dopo viene contattato da un giovane che, raggirandolo, invece di pagare riesce a convincerlo a versare 2.710 euro. Ma grazie ai carabinieri, la vittima è riuscita a recuperare quasi l’intera somma. Due i denunciati, un 19enne residente a Mira (Venezia) e un 36enne di Padova. Nel tranello era caduto un 27enne di Visso, deciso a vendere online la sua moto. All’annuncio avrebbe risposto il 19enne di origini africane, che sarebbe riuscito a convincere il vissano a versare 220 euro su una carta PostePay intestata al complice 36enne e poi, con il pretesto di "sbloccare il pagamento", l’ha guidato in uno sportello Atm bancario inducendolo a digitare codici numerici da lui forniti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mette la moto in vendita online. Ma alla fine paga lui 2.710 euro Notizie correlate Leggi anche: Compra online la vacanza a Zanzibar. Paga 5.400 euro, ma era una truffa Compra online, la merce arriva ma paga due volte: truffa da 9mila euro a Mariano ComenseSotto il coordinamento dei carabinieri di Mariano Comense, le indagini bancarie e l’incrocio dei tabulati hanno permesso di risalire a un 24enne... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mette la moto in vendita online. Ma alla fine paga lui 2.710 euro; Motor Bike Expo 2027 - la nuova campagna pubblicitaria mette al centro i MOTOCICLISTI; Arcola allarga i suoi Orizzonti. La nuova Pro Loco si mette in moto: Pensare al futuro e alle tradizioni; 25 aprile a Fidenza, in città la Staffetta Partigiana e la Colonna della Libertà. Si mette in moto la macchina per la grande sfida tra quartieriMacchina organizzativa in moto per il Torneo dei Quartieri Gran Leò de Jesi. Per la predisposizione del programma, sarà attivato un percorso di co-progettazione che vedrà il coinvolgimento attivo ... ilrestodelcarlino.it La nuova Lazio si mette in moto con i nuoviL’entusiasmo per il successo ottenuto in finale di Coppa Italia continua ad accompagnare i giocatori biancocelesti, reduci da due giorni di test fisici nel centro sportivo di Formello. Domani ... calciomercato.com Il sindaco cerca fondi per i programmi sociali e mette nel mirino le seconde case sfitte dei milionari. A partire da un amico di Trump - facebook.com facebook Pallavolo Mercato - Imola mette al centro Alessandra Colzi x.com