Impredo SpA conferma l' ingresso di LMDV Capital | rafforza governance e piano industriale

IMPREDO S.p.A. conferma l'ingresso di LMDV Capital nel capitale della società, in attuazione dell'accordo di finanziamento e investimento annunciato lo scorso 19 dicembre 2025. L'operazione rafforza la struttura patrimoniale del Gruppo e sostiene il piano di sviluppo industriale avviato dalla società, con l'obiettivo di consolidare il proprio posizionamento nel settore delle costruzioni e accelerare il percorso di crescita. L'obiettivo è accelerare l'evoluzione di IMPREDO verso un modello EPC (Engineering, Procurement & Construction) capace di governare l'intera filiera del processo edilizio – dalla progettazione alla realizzazione – integrando la tradizionale capacità esecutiva con una piattaforma dedicata allo sviluppo immobiliare (Development).