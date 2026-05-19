Livorno l' Autorità portuale gestirà la Fortezza Vecchia per otto anni | Sarà il biglietto da visita per i turisti
L'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha annunciato di aver ottenuto la gestione della parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia di Livorno per un periodo di otto anni. La decisione riguarda l'amministrazione di uno degli storici monumenti cittadini, che sarà aperto ai visitatori e ospiterà eventi legati alla promozione culturale. La fortezza, situata nel centro della città, rappresenta un punto di riferimento per i turisti e sarà sotto la supervisione dell'ente portuale fino al 2031.
L'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale gestirà la parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia per i prossimi otto anni. L'accordo è stato sottoscritto oggi, martedì 19 maggio, nella sala Ferretti alla presenza del presidente della Toscana, Eugenio Giani, del sindaco Luca. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Sullo stesso argomento
Livorno, l'Autorità portuale gestirà la Fortezza Vecchia per otto anni: oggi la firma dell'accordoL'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale gestirà la parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia per i prossimi otto anni.
Livorno, la Fortezza Vecchia diventa un laboratorio di scienza vivo? Domande chiave Cosa vedrai tra i banchi di robotica e chimica alla Fortezza? Come faranno gli studenti a trasformare la storia in un laboratorio?...
Firma dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Livorno e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la gestione della Fortezza Vecchia. Martedì 19 maggio alle ore 10.00 Martedì 19 maggio alle ore 10.00 nella Sala Ferretti in Fortezz facebook
Livorno, l'Autorità portuale gestirà la Fortezza Vecchia per otto anni: Sarà il biglietto da visita per i turistiL'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale gestirà la parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia per i prossimi otto anni. L'accordo è stato sottoscritto oggi, martedì 19 maggio, nella ... livornotoday.it
Livorno, firmato l’accordo: la Fortezza Vecchia in gestione all’Autorità Portuale per i prossimi 8 anniSiglato l'accordo per il rilancio della Fortezza Vecchia di Livorno: un passo importante per restituire questo patrimonio ai cittadini. intoscana.it