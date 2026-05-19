Livorno l' Autorità portuale gestirà la Fortezza Vecchia per otto anni | Sarà il biglietto da visita per i turisti

L'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha annunciato di aver ottenuto la gestione della parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia di Livorno per un periodo di otto anni. La decisione riguarda l'amministrazione di uno degli storici monumenti cittadini, che sarà aperto ai visitatori e ospiterà eventi legati alla promozione culturale. La fortezza, situata nel centro della città, rappresenta un punto di riferimento per i turisti e sarà sotto la supervisione dell'ente portuale fino al 2031.

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