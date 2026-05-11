A Livorno, la Fortezza Vecchia ospita un evento dedicato alla scienza, trasformandosi in un laboratorio a cielo aperto. Tra i banchi si possono osservare attività di robotica e chimica, rivolte agli studenti. L'iniziativa prevede che i giovani partecipanti utilizzino ambienti storici per sperimentare e approfondire temi scientifici. La manifestazione mira a coinvolgere i partecipanti in esperimenti pratici, integrando il patrimonio storico con le discipline scientifiche.

? Domande chiave Cosa vedrai tra i banchi di robotica e chimica alla Fortezza?. Come faranno gli studenti a trasformare la storia in un laboratorio?. Chi guiderà i visitatori attraverso gli esperimenti pratici della giornata?. Perché questa collaborazione tra scuole cambierà l'orientamento dei giovani livornesi?.? In Breve Oltre 30 classi del Liceo Cecioni e istituti Bartolena, Carducci, Mazzini e Micheli-Bolognesi partecipano.. Evento gratuito dalle 9.30 alle 14.30 per coinvolgere la cittadinanza nella Fortezza Vecchia.. Collaborazione tra liceo e medie per favorire l'orientamento scolastico tra i giovani livornesi.. Esperimenti di fisica, chimica e robotica interattiva per mostrare il lavoro annuale degli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, la Fortezza Vecchia diventa un laboratorio di scienza vivo

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