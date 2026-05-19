Livorno l' Autorità portuale gestirà la Fortezza Vecchia per otto anni | oggi la firma dell' accordo

Oggi è stato firmato un accordo che assegna all’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale la gestione della parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia di Livorno per una durata di otto anni. La firma è avvenuta alla presenza delle autorità coinvolte, con l’obiettivo di coordinare le attività legate alla valorizzazione del sito storico. La decisione riguarda esclusivamente gli aspetti culturali e turistici, lasciando alla gestione comunale altri ambiti di utilizzo dell’area.

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