Livorno l' Autorità portuale gestirà la Fortezza Vecchia per otto anni | oggi la firma dell' accordo
Oggi è stato firmato un accordo che assegna all’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale la gestione della parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia di Livorno per una durata di otto anni. La firma è avvenuta alla presenza delle autorità coinvolte, con l’obiettivo di coordinare le attività legate alla valorizzazione del sito storico. La decisione riguarda esclusivamente gli aspetti culturali e turistici, lasciando alla gestione comunale altri ambiti di utilizzo dell’area.
L'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale gestirà la parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia per i prossimi otto anni. L'accordo verrà sottoscritto oggi, martedì 19 maggio, nella sala Ferretti alla presenza del presidente della Toscana, Eugenio Giani, del sindaco Luca Salvetti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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