Fipili | ponte mobile per il Porto di Livorno ripristinato Autorità Portuale | Resta la fragilità Ma Giani è soddisfatto

Alle ore 15 di oggi, 19 aprile 2026, è stato completato il riposizionamento della campata del ponte mobile che collega la superstrada Fi-Pi-Li al porto mercantile di Livorno, nella Darsena Toscana. La riparazione si è conclusa dopo un intervento di ripristino che ha coinvolto la struttura, che rimane comunque soggetta a fragilità, secondo le autorità portuali. La soddisfazione tra alcuni rappresentanti è stata espressa pubblicamente.

LIVORNO – Intorno alle 15 di oggi, 19 aprile 2026, è stato completato il riposizionamento della campata del ponte mobile che a Livorno collega la superstrada Fi-Pi-Li al porto mercantile, nella Darsena Toscana. Il passaggio aveva subito un cedimento strutturale il 6 marzo scorso. Il delicato cantiere di riparazione è stato coordinato dalla Città Metropolitana di Firenze, ente responsabile del tratto stradale, e ha beneficiato del supporto economico della Regione per i finanziamenti necessari per la messa in sicurezza e il riavvio dei sistemi. Sul campo, l’esecuzione materiale dei lavori è stata affidata ai tecnici di Avr spa, la società che gestisce la manutenzione dell’arteria, i quali hanno operato con tempi serrati per ridurre al minimo i disagi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fipili: ponte mobile per il Porto di Livorno ripristinato. Autorità Portuale: “Resta la fragilità”. Ma Giani è soddisfatto Notizie correlate Fipili, ponte mobile crollato a Livorno: a lavoro tre grandi gru per ripristinare in fretta la viabilitàDurante il sollevamento, per un probabile cedimento strutturale di un pistone, il ponte è fuoriuscito dalle guide disallineandosi dalla carreggiata. Fipili, cede viadotto mobile Livorno: viabilità deviata sul ponte Mogadiscio. Ecco quando riapreLa Città Metropolitana di Firenze, ente proprietario della Fipili e Avr, gestore della manutenzione, fanno sapere in serata attraverso una nota che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: FiPiLi, il ponte mobile torna al suo posto; Cedimento ponte sullo Scolmatore, la Port Authority: Sistema Navicelli in grado di reagire con tempestività; I manifestanti tentano di bloccare di nuovo una nave carica di armi in porto; Livorno, nave bloccata col carico da Camp Darby: il Tombolo Dock, la protesta e lo sgombero. Fipili: ponte mobile per il Porto di Livorno ripristinato. Autorità Portuale: Resta la fragilità. Ma Giani è soddisfattoLIVORNO – Intorno alle 15 di oggi, 19 aprile 2026, è stato completato il riposizionamento della campata del ponte mobile che a Livorno collega la superstrada Fi-Pi-Li al porto mercantile, nella ... firenzepost.it FiPiLi, il Ponte mobile levatoio dei Navicelli torna al suo posto: entro il 27 aprile la fine dei lavoriDopo 42 giorni di lavoro ininterrotto da lunedì 20 aprile prenderanno avvio le ultime lavorazioni: il ripristino della pavimentazione del piano viabile e il collaudo ... corrierefiorentino.corriere.it Questa mattina, al porto di Livorno, portuali, militanti dell’unione sindacale di base e di alcuni spazi sociali hanno organizzato un presidio per tentare di bloccare il passaggio di una nave ritenuta carica di materiale bellico. L’azione si è svolta all’alba presso il facebook Il #10aprile 1991, nella rada del Porto di Livorno, la più grande tragedia marittima della storia repubblicana quella del traghetto #MobyPrince. “Poteva e doveva essere evitata”, scrive il Presidente Mattarella nel messaggio per il 35esimo anniversario x.com