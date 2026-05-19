Nell’ambito delle attività di prevenzione estiva, i carabinieri hanno intensificato i controlli sulle strade dell’isola dell’Elba. Durante i posti di blocco sono state identificate diverse persone e sottoposte a verifiche, con quattro persone denunciate e varie patenti ritirate. I controlli riguardavano principalmente il consumo di sostanze stupefacenti e l’assunzione di alcol, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che si affacciano sulla costa.

Livorno, 19 maggio 2026 – Nell’ambito del piano di prevenzione predisposto dall’Arma per i mesi estivi, quando l’isola si prepara ad accogliere migliaia di turisti, i carabinieri hanno intensificato i controlli sulle strade dell’Elba. Lo scorso fine settimana la compagnia di Portoferraio ha messo in campo un servizio straordinario contro la guida sotto l’effetto di droga e alcol. L’operazione si è svolta nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 4 del mattino, interessando alcune delle località più frequentate dell’isola: Portoferraio, Capoliveri, Rio e Marciana Marina. Pattuglie delle stazioni territoriali e del nucleo operativo e radiomobile hanno presidiato le principali arterie e le zone della movida con posti di controllo e verifiche mirate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Livorno, controlli antidroga e alcol sulle strade dell’Elba. Quattro denunce e patenti ritirate

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