Alcol al volante | dalla cattedra alle strade raffica di denunce e patenti ritirate

Durante una notte sono state controllate cinquanta persone sulle strade, con sei contestazioni per guida in stato di ebbrezza. In cinque casi, le patenti sono state ritirate sul momento. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e contrastare la guida sotto l’effetto di alcol. L’operazione ha coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di prevenire incidenti causati dalla guida alterata.

Cinquanta persone controllate in una sola notte. Sei contestazioni per guida in stato di ebbrezza. Cinque patenti ritirate immediatamente. Due automobilisti denunciati all'autorità giudiziaria. Questi sono i numeri dell'ultimo servizio mirato condotto dalle pattuglie di Canicattì durante il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Alcol al volante: 11 patenti ritirate, 7 neopatentati e 160 puntiUndici patenti ritirate nel weekend a Civitanova, tutte per guida sotto effetto di alcol. Furti, alcol e alcol: un arresto, 6 denunce e 2 patenti ritirate per guida in stato di ebrezzaI Carabinieri della Compagnia di Parma hanno intensificato l'attività di presidio del territorio, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente a Montichiari, autista al volante del mezzo pesante positivo all’alcol test; Vinitaly, Polizia di Stato presente anche quest'anno con la campagna contro l'ubriachezza al volante; Controlli a raffica nella notte in tangenziale: alcol e droga, 'bruciate' 33 patenti - BresciaToday; Donori, alla guida ubriaco e con la patente revocata: 41enne nei guai - L'Unione Sarda.it. Belpasso. Al volante tra alcol e droga: fermato e denunciato dai CarabinieriI Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un 44enne, residente a Misterbianco, ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza dell’alcol e in stato di alterazione psico-fisica dov ... libertasicilia.it Alcol e droga alla guida: ritirate 33 patenti nella notte sulla 45 bisControlli congiunti di Carabinieri, Polizia Locale e Polizia Provinciale. Recuperati anche 15 grammi di cocaina ... giornaledibrescia.it ALCOL A MINORI, SANZIONATI DUE LOCALI DEL LITORALE IONICO SOVERATESE Proseguono i controlli interforze, coordinati dalla Questura, nelle zone della movida https://www.calabriainchieste.it/2026/04/20/alcol-a-minori-sanzionati-due-locali-del-litor - facebook.com facebook Garattini: «Le liste d'attesa sono anche un po' colpa nostra. Ci sono 9 tumori che dipendono dall'alcol» x.com