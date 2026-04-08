Controlli di Pasqua sulle strade del Vco | patenti ritirate e denunce tra Verbania e l' Ossola

Durante il fine settimana di Pasqua, i carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno svolto controlli straordinari sulle strade del Vco, tra Verbania e l'Ossola. In tutto, sono state effettuate otto denunce e sono state ritirate sei patenti. Le operazioni sono state finalizzate a verificare il rispetto delle norme e a garantire la sicurezza stradale durante le festività.

Otto denunce e sei patenti ritirate. È questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Verbania durante il fine settimana di Pasqua. I militari delle compagnie di Verbania e Domodossola hanno monitorato le strade principali del Vco per garantire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Pasqua, controlli nel Sannio: un arresto, denunce e patenti ritirateTempo di lettura: 3 minutiNell’ambito dei servizi straordinari disposti in occasione delle festività pasquali, i militari della Compagnia Carabinieri... Raffica di denunce e patenti ritirate: come sono andati i controlli dei carabinieri nel weekend di PasquaSono otto le persone finite nei guai dopo essere state fermate dai militari dell'Arma per i consueti controlli su strada. Temi più discussi: I controlli di Pasqua, 100 persone identificate nelle zone ’calde’; Pasqua e ponti di primavera 2026: traffico in aumento e controlli rafforzati sulla rete stradale; Sassari, la polizia locale intensifica i controlli per Pasqua - L'Unione Sarda.it; Controlli di Pasqua dei carabinieri nel Barese, dieci arresti. Pasqua, controlli a tappeto dei Carabinieri: impiegati oltre 60 militari in provincia di GrossetoControlli dei Carabinieri durante le festività di Pasqua in provincia di Grosseto: il bilancio dell'operazione. grossetonotizie.com Controlli pasquali sul litorale: a Pasquetta violazioni al Codice della strada e patenti ritirateServizi straordinari di controllo del territorio sono stati effettuati a Cervia e Milano Marittima durante le festività di Pasqua e Pasquetta, su ... ravennanotizie.it Maxi controlli della polizia di Stato durante le vacanze di Pasqua a Como - facebook.com facebook Trieste, controlli dei Carabinieri nel weekend di Pasqua: 8 denunce per guida in stato di ebbrezza e 4 segnalazioni per droga. #Friuli #Trieste #Cronaca #Inprimopiano x.com